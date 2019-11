Stiri pe aceeasi tema

- Azi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a avut loc un nou termen in apelul dosarului Campusului Social Henri Coanda, unde fostul primar al municipiului Constanta, Radu Stefan Mazare condamnat definitiv la noua ani de inchisoare in Dosarul retrocedarilor din Constanta , este acuzat de…

- Azi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei va avea loc un nou termen in apelul dosarului Campusului Social Henri Coanda, unde fostul primar al municipiului Constanta, Radu Stefan Mazare condamnat definitiv la noua ani de inchisoare in Dosarul retrocedarilor din Constanta , este acuzat de…

- Judecator nou pentru dosarul in care Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, contesta pedeapsa primita in Dosarul Retrocedarilor din Constanta, respectiv noua ani de inchisoare Initial, cauza a fost trimisa spre solutionare completului de judecata format din Silvia Cerbu, Simona…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a stabilit primul termen in dosarul in care Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, contesta pedeapsa primita in Dosarul Retrocedarilor din Constanta, respectiv noua ani de inchisoare. Amintim ca, zilele trecute, Radu Mazare a formulat…

- Marți, magistrații de la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a admis anularea mandatului de arestare preventiva, de pe numele lui Radu Mazare, in dosarul Polaris. Asta, dupa ce o cerere pentru revocarea arestului preventiv fusese formulata.

- Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, cere revocarea mandatului de arestare preventiva emis in dosarul in care a fost condamnat in prima instanta la 9 ani si 10 luni de inchisoare. Solicitarea lui Radu Mazare va fi analizata zilele urmatoare de judecatorii Inaltei Curti de Casatie…

- Ieri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a avut loc un nou termen in dosarul Campusului Social Henri Coanda, unde Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, este acuzat de luare de mita si de fals in declaratii trei infractiuni . Tot in prezenta cauza, fostul senator…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei nu va revoca mandatul de arestare preventiva emis pe numele lui Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, in dosarul in care a fost condamnat in prima instanta la 9 ani si 10 luni de inchisoare. In prezent, Radu Stefan Mazare se afla…