- Omul de afaceri turc Abdullah Kigili, noul sponsor de la Dinamo, a oferit prima reacție dupe ce a fost convins de Radu Birlica sa se implice la clubul din „Ștefan cel Mare”. Intr-o incercare de a atrage fonduri pentru Dinamo, Radu Birlica a luat legatura cu Abdullah Kigili, vicepresedinte la Fenerbahce…

- Cosmin Contra a povestit, in presa din Spania, detaliile despartirii de clubul Dinamo. Tehnicianul de 44 de ani, care a plecat saptamana trecuta de la echipa din Stefan cel Mare, spune ca a fost ademenit cu un proiect ambitios, dar ca totul s-a dovedit a fi o mare minciuna .

- Dinamo s-a impus cu 4-1 in meciul cu Poli Iași, ajungand la trei victorii la rand in Liga 1, insa situația la nivelul conducerii este tot mai complicata. Radu Birlica, directorul de marketing de la Dinamo, a avut o intervenție dura la GSP LIVE in care l-a atacat vehement pe finanțatorul Pablo Cortacero…

- Intr-o intervenție la GSP Live, Dumitru Dragomir i-a ironizat pe presupușii investitori de la Dinamo. Pablo Cortacero a dus Dinamo intr-o situație limita. A promis investiții masive, dar nu a virat niciun euro in conturile clubului. Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, crede…

- Nicolae Badea (72 de ani) nu exclude o eventuala implicare financiara la Dinamo, dar le pune fanilor o condiție. Dinamo are nevoie urgenta de bani. Jucatorii nu mai accepta promisiunile lui Pablo Cortacero, iar sumele stranse de fanii din DDB ofera doar o alinare de moment. Nicolae Badea, fost investitor…

- Dinamo se pregatește pentru ultimul antrenament inaintea meciului de maine seara, cu FC Voluntari, de la ora 20:30, din Ștefan cel Mare, iar apele nu sunt liniștite la formația alb-roșie. Promisiunea managementului spaniol, cum ca se vor juca toate partidele pe Național Arena, s-a risipit cum nu au…

- Fanii-finanțatori din Ștefan cel Mare se tem ca Dinamo ar putea sa dispara, pe fondul incertitudinii provocate de investitorii spanioli. Liderii din programul DDB au ajuns la concluzia ca spaniolii nu vor mai vira niciun ban in conturile clubului și cer din nou implicare fanilor. Momentul in care Pablo…

- Dupa Deian Sorescu și Catalin Magureanu, la rand, la marirea contractelor, sunt alți tineri de viiitor ai lui Dinamo: Ricardo Grigore, Robert Moldoveanu, Ahmed Bani, Andreasc Mihaiu și Valentin Borcea. Salarii de 15, 20, 30 de mii chiar la Dinamo! Nou-sosiții in „Groapa" au niște lefuri, pe hartie,…