- Rusia lui Putin este in aceste zile pusa sub presiunea occidentala, ca urmare a invaziei Ucrainei. Analiștii spun ca deciziile luate in ultimele zile de Putin par a fi ale unui om irațional, iar ulterior, au aparut zvori ca, de fapt, liderul de la Kremlin ar fi extrem de bolnav. Recent au aparut și…

- Sirene antiaeriene rasuna, marți dimineața, in mai multe orase din Ucraina, care se confrunta cu a sasea zi de razboi contra invaziei Rusiei. Imagini suprinse de satelit arata o coloana formata vehicule militare rusesti, care se intinde pe o lungime de 64 de kilometri si care avanseaza in directia Kiev. …

- Hackerii din grupul Anonymous a declarat sambata, 26 februarie, 39; 39;razboi cibernetic 39; 39; Rusiei si presedintelui Vladimir Putin dupa invazia rusa in Ucraina si au cerut Moscovei sa si retraga trupele din aceasta tara, in caz contrar vor fi executate atacuri cibernetice asupra principalelor website…

- Președintele ucrainean Volodymyr Zelensk, a indemnat țarile europene sa faca mai mult pentru a ajuta Ucraina, in timp ce și-a indemnat cetațenii sa opreasca invazia Rusiei. In cea de-a doua zi de lupte, tancurile au intrat pentru prima data in capitala Kiev. Oficialii ucraineni au declarat ca au distribuit…

- Ca dupa razboi, exact ca dupa un razboi sunt in prezent strazile din Ucraina, dupa atacul Rusiei asupra țarii vecine Romaniei. Au trecut doar cateva ore de la izbucnirea atacului, insa cu toatea astea, situația e alarmanta. Va prezentam imagini de-a dreptul șocante.

- In dimineața zilei de 24 februarie 2022, Rusia a atacat Ucraina. In primele șapte ore de la atac, oficialii ucrainieni anunța ca au doborat cinci avioane rusești și un elicopter, in vreme ce armata rusa susține ca a distrus baze aeriene si apararea antiaeriana ucrainene. In acest timp, oamenii de prin…

- Presedintele Croatiei, Zoran Milanovic, a acuzat vineri din nou Occidentul ca incita la razboi in Ucraina si a insistat sa se discute cu Rusia si sa fie luate in considerare interesele acesteia in criza actuala, transmite agentia EFE, potrivit Agerpres. ''Este vorba despre interesele Rusiei, cu care…

- Presedintele american, Joe Biden, i-a transmis omologului sau rus, Vladimir Putin, in cursul videoconferintei, ca Statele Unite si aliatii europeni sunt "preocupati" de prezenta trupelor ruse in apropierea frontierelor Ucrainei si vor reactiona, in principal prin sanctiuni, in cazul unui atac.…