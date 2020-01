Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie fara margini intr-o familie din Suceava, la putin timp dupa trecerea in Noul An. Vasilica Darjoanca, o tanara mama, si-a pierdut viata dupa ce a fost lovita mortal de un tanar. Totul s-a petrecut in satul Husi, din comuna suceveana Preutesti.

- Tragedie in prima zi din an, la o gradina zoologica din vestul Germaniei. Mai mult animale au murit, dupa ce un incendiu puternic a izbucnit. Conform autoritaților locale, de vina au fost artificiile folosite in timpul demonstrației pirotehnice de Revelion. Poliția investigheaza acum locația pentru…

- Au inceput petrecerile de Revelion. Primii care au intrat in 2020 au fost locuitorii din Samoa si Kiribati, tari insulare din Oceanul Pacific. Cele 32 de insule ale arhipelagului Kiribati din Oceania au o populație de 100.000 de oameni.La ora 13:00, ora Romaniei, Anul Nou a fost sarbatorit și in Noua…

- Jucatorii lui Lazio au fost așteptați de peste 10.000 de fani la primul antrenament dupa caștigarea Supercupei Italiei, 3-1 cu Juventus. Baza de pregatire de la Formello a fost sub asalt astazi. Traficul din zona a fost complet blocat, dupa cum declarau amuzați chiar jucatorii intarziați. Fiecare…

- Un accident tragic a avut loc, in noaptea de duminica spre luni, in judetul Neamt. Doi pasageri au murit si alti sapte au ajuns la spital, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a izbit de un copac de pe marginea drumului.

- Tragedie fara margini pentru o familie din Mureș. Doi tineri care urmau sa se casatoreasca sambata viitoare, au murit, pe loc, dupa ce un autoturism, care venea din directția opusa, a lovit frontal mașina in care se aflau. Tanara era insarcinata in șapte luni.

- Andreea Mantea a facut o dezvaluire importanta, și anume ca este bolnava. Tragedie IMENSA in televiziune. Castigatorul de la "Puterea dragostei" A MURIT intr-un ACCIDENT CUMPLIT, de ziua lui, la 28 DE ANI "Auzi, da' iarta-ma ca te intreb, dar eu la boala pe care o am, și pe care o ai…

- GRAV… Duminica, 6 octombrie, in jurul orelor 14,00, pe drumul dinspre Targu Frumos spre Iasi, s-a produs un cumplit accident de circulatie, in care si-au pierdut viata patru vasluieni. Politia a confirmat faptul ca trei dintre decedati sunt din Husi, iar o persoana este din Vaslui. Vasluienii se aflau…