Stiri pe aceeasi tema

- Este alerta in București dupa dispariția unei minore in varsta de 13 ani. Autoritațile s-au mobilizat pentru gasirea adolescentei,in momentul in care rudele au dat alarma ca fata nu s-a mai intors acasa. Vineri, 10 noiembrie, a fost vazuta ultima data.

- Oamenii de știința vin cu explicații dupa ce cerul s-a colorat intr-un roșu apocaliptic. Aurora boreala a fost vizibila din mai multe localitați din județul Cluj. Un fenomen ciudat și neobișnuit a fost semnalat, duminica seara, in mai multe zone din Romania. Este vorba de o aurora boreala care a colorat…

- Violeta Denisa Lataretu, in varsta de 12 ani, a plecat de la domiciliu din orasul Popesti Leordeni, judetul Ilfov, si nu s-a mai intors, informeaza Agerpres. Autoritatile solicita ajutorul populatiei pentru gasirea minorei.Tatal fetei a alertat Politia din Popesti Leordeni, dupa ce minora a plecat sambata,…

- Trei persoane, printre care si o minora de 10 ani, au ajuns la spital, dupa ce au fost lovite luni de o masina in timp ce traversau strada, in municipiul Sighetu Marmatiei, potrivit Agerpres."Politistii din Sighetu Marmatiei au fost sesizati prin SNUAU 112 despre faptul ca pe strada Piata Libertatii…

- Un cuplu discret, un adevarat exemplu pentru casniciile din showbiz-ul romanesc. Cu toate ca el este unul dinte cei mai iubiți oameni de televiziune, puțini știu cum arata soția lui Sorin Bontea de la Chefi la Cuțite. Cei doi au fost surprinși intr-o ipostaza inedita. Singurele imagini cu soția lui…

- ”Superluna Albastra” s-a vazut incredibil de frumos de la Cluj, iar marturie stau imaginile surprinse de talentații fotografi clujeni. Potrivit astronomilor, in noaptea de 30 august, vom putea vedea pe cer Superluna ,,Albastra", cea mai frumoasa și stralucitoare luna plina din acest an.”Superlunile”,…