- Primarul comunei Limanu sustine faptul ca doreste ca Vama Veche doreste sa ofere un exemplu printr-un exercitiu de responsabilitate civica, de solidaritate. Citeste si: Fenomen meteo spectaculos pe litoral. Imagini incredibile surprinse de turisti GALERIE "Vrem ca Vama Veche sa dea…

- Primarul orasului Seul, capitala Coreei de Sud, a fost dat disparut. Politia coreeana a demarat cautarile, potrivit CNN. Disparitia lui Park Won a fost raportata joi de fiica acestuia, in jurul orei locale 5 ...

- Primarul din Seul, capitala Coreei de Sud, Park Won-soon, a fost dat disparut. Poliția il cauta in acest moment, a declarat un oficial sud-coreean pentru CNN. Park Won-soon fost dat disparut disparut de fiica sa, in jurul orei 5 p.m. (11 a.m., ora Romaniei), potrivit unui oficial din poliție.Potrivit BBC,…

- Ministerul Afacerilor Externe afgan a declarat sambata ca oficiali iranieni din provincia Yazd au acceptat ca fortele lor de politie sa deschida focul asupra unui vehicul care transporta migranti afgani anterior in aceasta saptamana, ucigand trei dintre ei si ranind patru. Incidentul a fost initial…

- Accident grav in Olanda, unde doi romani și-au pierdut viața dupa ce microbuzul in care se aflau a fost lovit in plin de o tanara care nu a respectat regulile de circulație, scrie ziarul olandez Medemblikactueel.nl.Accidentul a avut loc in jurul orei 6.00 pe N240, in apropiere de Medemblik, in nordul…

- Barbatul s-a stins din viata la varsta de 52 de ani, in locuinta sa din Daytona Beach, Florida, Statele Unite ale Americii, scrie CNN . Colegii actorului au alertat Politia, ingrijorati pentru ca Dimitri Diatchenko nu le-a mai raspuns la telefon si nici la mesaje de mai multe zile. Unul dintre acestia…

- Imagini extrem de violente in care un barbat, pe nume Robi, a fost batut de poliție in urma unei razii. In imaginile extren de violente apar mai mulți barbați culcați la pamant, iar unul este batut și urla tare.