Ultimele imagini cu Petrică Mâțu Stoian. Unde a fost artistul înainte să moară In urma cu doua zile nimeni nu avea sa banuiasca ca-l vor vedea pe Mațu Stoian pentru ultima data. un grup important de artiști din lumea muzicii populare au filmat pentru Revelionul 2022. La respectivele filmaria participat și regretatul solist, Petrica Mațu Stoian, care a decedat in aceasta seara, la Reșița. Ultima intalnire cu Mațu […] The post Ultimele imagini cu Petrica Mațu Stoian. Unde a fost artistul inainte sa moara appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

