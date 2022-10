Stiri pe aceeasi tema

- Industria muzicala din Romania este in doliu, dupa ce rapperul Nosfe a incetat din viața, la varsta de 37 de ani, in urma unui infarct suferit in dimineața zilei de 16 octombrie, la doar cateva ore dupa ce a susținut ultimul sau concert. Ultima apariție televizata a rapperului va avea loc la Chefi la…

- Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au o sarcina foarte grea in ediția Chefi la cuțite difuzata de Antena 1 in seara aceasta, de la 20: 30. Dupa ce concurenții ramași in bootcamp trec și prin cea de-a doua proba eliminatorie, cei trei ași ai gastronomiei iși aleg concurenții potriviți…

- Inainte cu doar o luna de evenimentul tragic care i-a adus sfarșitul vieții artistului, Nosfe și soția lui, Madalina Crețan au fost concurenți in celebrul show culinar, Chefi la cuțite. Iata apariția acestora la TV și preparatul pe care l-au ales pentru acest moment.

- Cum a aparut Nosfe la „Chefi la Cuțite”, show-ul culinar difuzat de postul de televiziune Antena 1. Regretatul artist a facut echipa cu partenera sa și au mers in emisiune pentru a le pregati mancare juraților. Cunoscutul rapper ar trebui sa apara luni, 17 octombrie, in cadrul filmarilor realizate la…

- Care a fost reacția lui Florin Dumitrescu dupa ce a aflat ca Nosfe a murit. Rapperul a fost concurent la Chefi la cuțite și i-a cucerit pe jurați cu preparatul pe care l-a gatit in competiție.

- Chefi la cuțite a fost din nou lider de audiența. In seara aceasta, jurații primesc vizita lui Gordon Ramsay. Chef Florin Dumitrescu: „Am fost toți trei depașiți de moment. Am ramas fara cuvinte”

- Surpriza din ediția de astazi a emisiunii Chefi la cuțite a fost prezența Iuliei Albu. Vedeta a avut o apariție senzaționala in fața juraților, cu un preparat stralucitor, asupra caruia și-a pus amprenta. Pe langa stilul și frumusețea ei, Iulia i-a surprinspe jurați și cu talentul sau la gatit, pe care…

- Jurații de la emisiunea Chefi la cuțite, sezonul 10, au avut parte de o surpriza, in aceasta seara. In cadrul emisiunii, și-a facut apriția Sorin Iles, concurentul caruia i s-au oferit trei cuțite de aur. Acesta l-a ales, in cele din urma, pe chef Sorin Bontea.