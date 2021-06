Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut ultimele imagini cu fetita de trei ani data disparuta in localitatea Saraiu si ulterior gasita decedata pe camp.Joi, 10 iunie, politistii au fost anuntati prin apel 112, cu privire la faptul ca, o fata de doar 3 ani, intr un moment in care ar fi fost lasata nesupravegheata de catre parinti,…

- Fetița de doar trei ani, gasita fara viața, pe un camp din Constanța. Ar fi fost mușcata de animale salbatice O fetița in varsta de doar trei ani, care a fost data disparuta de catre familie, a fost gasita fara viața, la aproximativ patru kilometri distanța de locul dispariției. Copilul ar fi fost mușcat…

- UPDATE/AȚI VAZUT-O? In urma investigațiilor efectuate de catre polițiști, minora de 14 ani a fost depistata in cursul nopții in municipiul Ramnicu Valcea, fiind redata mamei sale. Din primele date, fata nu ar fi fost victima niciunei infracțiuni. Polițiștii valceni efectueaza verificari pentru depistarea…

- AȚI VAZUT-O? ​ Polițiștii valceni fac verificari pentru identificarea unei minore de 12 ani, care a plecat de la domiciliu la data de 1 aprilie a.c. și nu a revenit pana la acest moment. La data de 5 aprilie a.c., polițiștii au fost anunțați de o femeie din Ramnicu Valcea cu privire la faptul ca, fiica…

- In urma cu doua saptamani, TurdaNews mediatiza cazul unei minore in varsta de 15 ani plecata voluntar de la domiciliul din Turda. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca ieri, 13 martie, SZILAGY KARINA LARISA, in varsta de 14 de ani, din municipiul Dej, a plecat voluntar de la domiciliu și nu s-a mai intors. Semnalmente: inalțime 1,40 m, aproximativ 60 kg, par castaniu, lung, fața rotunda. La momentul plecarii era imbracata…