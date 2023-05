Stiri pe aceeasi tema

- Cinematograful Timiș din centrul Timișoarei, din Piața Victoriei, urmeaza sa se redeschida in curand. Aici se fac ultimele finisaje. Pe langa sala care va gazdui proiecții de film, spectacole și concerte, care are aproape 500 de locuri, Cinema Timiș mai are o sala multifuncționala, unde vor putea avea…

- Este tragedia momentului in Timișoara! Un barbat in varsta de 28 de ani a fost gasit mort intr-o anexa care apartine unei spalatorii auto din orașul in care locuia. In aceste momente autoritațile locale au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, conform procedurilor.

- Incepand cu luna aprilie 2023, Timișoara gazduiește cel de-al doilea showroom CUPRA Garage din Romania, un spațiu unic, care ofera o perspectiva clara ȋn ceea ce privește viziunea marcii: un brand provocator, urban și independent.

- Echipa masculina de baschet SCMU Craiova o va intalni pe CSO Voluntari, in ultimul meci din cadrul Top 10 LNBM . Partida este programata vineri, de la ora 20.00, in Polivalenta din Banie, iar oltenii au nevoie de o victorie pentru a avea un parcurs mai acceptabil in play-off. SCMU Craiova era sigura…

- Baschetbalistii de la SCMU Craiova si-au facut treaba in deplasarea de la Dinamo, unde s-au impus marti seara cu scorul de 77-73. Acest succes este unul extrem de pretios pentru olteni, care au evitat, astfel, clasarea pe pozitia a 8-a si implicit duelul cu Oradea in play-off. Acum, urmatorul obiectiv…

- Zeci de tineri de la Școala de dans "Little stars" și trupa de dans "Extrem" au oferit un moment exploziv de bucurie, sincronizandu-se intr-un Flashmob, duminica dupa-amiaza, in Piața Victoriei din Timișoara.

- Cinematograful Timiș din Piața Victoriei va fi al doilea cinema reabilitat și deschis publicului din Timișoara, dupa Victoria, care funcționeaza deja din 2022. Cu aproximativ 19,1 milioane de lei se va realiza un veritabil centru multifunctional pentru activitati culturale.

- Primavara se numara protestele. Propunerile legislative de modificare a Codului Penal, inițiate de ministrul de Interne „plagiator" Lucian Bode și de premierul Nicolae Ciuca ii scot pe romani in strada. Mai multe persoane s-au adunat in Piața Victoriei, in fața Operei din Timișoara, pentru a protesta.…