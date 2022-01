Stiri pe aceeasi tema

- Jumatate dintre profesorii și parinții din mediul rural vor maști gratuite Foto: Grupul de Comunicare Strategica RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Jumatate dintre profesorii și parinții din mediul rural vor maști gratuite în școli, arata un sondaj al Fundației World Vision România,…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu afirma, joi seara, ca cele 200 de centre comunitare integrate care se vor deschide prin PNRR ii vor ajuta pe cei 47% dintre romanii care traiesc in mediul rural, scopul fiind ca si acestia sa primeasca ingrijire e specialitate. Baciu precizeaza…

- Ministerul Sanatatii vrea sa infiinteze 200 de centre comunitare integrate care vor asigura servicii medicale in special pentru categoriile vulnerabile din mediul rural. Ministerul Sanatatii anunta ca pana in 2025, in Romania vor fi infiintate 200 de centre comunitare integrate care vor asigura servicii…

- Doua proiecte de lege pe care le-am sprijinit in acest an in special pentru mediul rural au fost adoptate. Primul proiect vizeaza posibilitatea de revitalizare de catre autoritațile locale a școlilor lasate in paragina, iar al doilea ridicarea construcțiilor agricole pe terenuri extravilane. Am semnat…

- Un procent de 94% dintre profesori nu se simt confortabil sa faca teste COVID-19 pe baza de saliva elevilor, la clasa, conform unui sondaj realizat de Fundatia World Vision Romania. Mai mult de 93% dintre profesori spun ca nu au primit, pana la acest moment, niciun fel de instructaj legat de cum se…

- Cadrele didactice din aproximativ 10% din unitatile de invatamant din judetul Giurgiu sunt vaccinate in proportie de 100%, iar in alte aproximativ zece procente din unitatile scolare din judet rata de vaccinare in randul profesorilor este zero. Potrivit unei informari a ISJ Giurgiu, din cele 194…

- Obiceiurile alimentare ale romanilor combinate cu sedentarismul au condus la o situatie fara precedent pentru tara noastra: peste 6 din 10 adulti au probleme cu greutatea si acesta este un factor agravant atat pentru bolile hemoroidale, cat si pentru cele venoase – puternic favorizate de stilul de viata…

- Universitatea Politehnica Timisoara impreuna cu Asociația Grupul de Acțiune Locala Colinele Recaș au castigat un proiect pe fonduri europene – SUS Rural – pentru sustinerea si dezvoltarea intreprinderilor sociale din mediul rural, care beneficiaza de o finantare totala de 14.517.236,54 de lei, din care…