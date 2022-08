Stiri pe aceeasi tema

- Rusia dorește o soluție negociata pentru razboiul din Ucraina, iar acordul de luna trecuta privind transporturile de cereale ar putea oferi o cale de urmat, a declarat miercuri fostul cancelar german Gerhard Schroeder și prieten al președintelui rus Vladimir Putin, conform Reuters. „Vestea buna este…

- Bilantul atacului cu drona ce a vizat duminica statul major al Flotei Ruse de la Marea Neagra din Sevastopol a crescut de la cinci la sase raniti.Ucraina a negat, duminica, ca a atacat cu o drona statul major al Flotei Ruse de la Marea Neagra din Crimeea, o lovitura ce a facut sase raniti potrivit Moscovei,…

- John Kirby, purtatorul de cuvant al președintelui american Joe Biden pe probleme strategice, a acuzat Federația Rusa ca „lucreaza la anexarea teritoriilor ucrainene” intrate sub controlul sau in ultimele luni, folosind acelasi mod de operare ca si pentru Crimeea in 2014, informeaza AFP, citat de Agerpres…

- Autoritațile pro-ruse instalate in provincia ucraineana Herson, aflata sub ocupație rusa, au inceput pregatirile pentru organizarea unui referendum in vederea anexarii acestei regiuni la Federația Rusa, informeaza agenția TASS, preluata de Reuters . „Ne pregatim pentru referendum, iar acesta va fi…

- Un depozit de alimente din portul Odesa de la Marea Neagra a fost distrus luni intr-un atac cu rachete rusești, dar niciun civil nu a fost ucis, a declarat armata ucraineana, potrivit Reuters. Comandamentul operațional „Sud” a declarat ca forțele ruse au tras 14 rachete asupra sudului Ucrainei in timpul…

- Rusia planuiește sa anexeze complet regiunea ocupata Herson, din sudul Ucrainei, cat mai curand posibil, a declarat un oficial de la Kremlin, citat de BBC. „Includerea regiunii Herson in Federația Rusa va fi cu drepturi depline, similar cu aderarea Crimeei”, a declarat Serghei Kiriyenko, prim-adjunct…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi – intr-un discurs adresat politicienilor si locuitorilor din Luxemburg – ca trupele ruse controleaza in prezent aproape 20% din teritoriul Ucrainei, dar, de la inceputul invaziei ruse pe scara larga in 24 februarie, fortele de aparare ucrainene…

- Noile autoritati proruse din regiunea ucraineana Herson, ocupata de Moscova, au adoptat luni rubla rusa ca moneda oficiala in paralel cu grivna ucraineana, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . „Regiunea devine o zona cu dubla moneda: rubla va circula in paralel cu grivna. Companiile si antreprenorii…