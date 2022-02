Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie va trimite „un mic numar” de militari in Lituania, a anuntat Ministerul Apararii britanic luni, in contextul tensiunilor regionale legate de comasarea de trupe ruse in apropiere de frontiera ucraineana, relateaza AFP. „In spirit de solidaritate, Regatul Unit va trimite un mic numar de…

- Cancelarul german Olaf Scholz a cerut luni Rusiei, in cadrul unei vizite la Kiev, sa profite de "ofertele de dialog" menite sa duca la o dezamorsare a crizei ucrainene si a dat asigurari in acelasi timp ca Germania "isi va continua cu hotarare" ajutorul economic si sprijinul pentru Ucraina in contextul…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a catalogat drept ”prostii” acuzațiile Statelor Unite potrivit carora Moscova a pregatit un videoclip fals cu un atac al armatei ucrainene ca sa-l utilizeze ca pretext pentru declanșarea unei invazii in țara vecina, relateaza Reuters , citand agenția rusa de…

- Rusia este pregatita sa atace Ucraina, dar inca nu a luat decizia daca va face acest lucru, a afirmat vineri seful Serviciilor de informatii germane (BND), Bruno Kahl, pe fondul tensiunilor in crestere intre Moscova si Kiev, transmite Reuters. ''Cred ca decizia de a ataca nu a fost luata deocamdata'',…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan indeamna Rusia sa nu invadeze Ucraina, potrivit agentiei oficiale turce de presa Anadolu, relateaza AFP, potrivit Agerpres. ”Rusia ar trebui sa reexamneze situatia mondiala si propria situate pentru a depasi aceasta etapa”, le-a declarat Erdogan unor…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a cerut, luni, Rusiei sa reduca presiunea militara asupra Ucrainei, avertizand ca orice atac militar va atrage „consecinte” grave, potrivit publicatiei Die Welt. „Miscarile de trupe nu pot fi ignorate. Sunt masive si reprezinta un pericol la adresa suveranitatii Ucrainei”,…

- Ministrul de externe german Annalena Baerbock se va duce saptamana viitoare la Moscova pentru discutii asupra crizei legate de Ucraina, a anuntat ea pe marginea unei intalniri cu omologii sai din UE vineri la Brest (vestul Frantei), informeaza Reuters. In acelasi timp, ea a exclus posibilitate gasirii…

- Ministrul britanic de Externe, Liz Truss, a carei tara se afla la presedintia G7, se asteapta ca la reuniune sa se prezinte “un front unit in fata agresorilor mondiali”. Ea le va cere omologilor sai din G7 “sa prezinte un front unit fata de comportamentele rauvoitoare, inclusiv pozitiile Rusiei fata…