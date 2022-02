Stiri pe aceeasi tema

- O nava rusa a alungat un submarin american in apele rusești din Pacific, dupa ce a ignorat ordinul de a ieși la suprafața, a anunțat sambata agenția de presa Interfax, citand Ministerul Apararii. Rusia a acuzat Washingtonul ca a incalcat dreptul internațional și a creat o amenințare la adresa…

- Cancelarul german, Olaf Scholz, a anuntat miercuri seara ca va merge "in curand" la Moscova pentru discutii cu presedintele rus, Vladimir Putin, in incercarea de a dezamorsa criza din jurul Ucrainei, noteaza AFP. "Voi merge in Statele Unite", la 7 februarie, unde este programata o intalnire…

- Cancelarul german Olaf Scholz a cerut duminica Statelor Unite si Uniunii Europene sa reflecteze cu atentie când iau în calcul sanctiuni împotriva Rusiei în cazul unei agresiuni a acesteia contra Ucrainei, consemneaza Reuters, potrivit Agerpres.Printre posibilele sanctiuni…

- „Vom ajunge sa promovam salvatori ai Cosmosului, uitand de tot ceea ce se intampla in Romania. Daca aș fi vazut o dezbatere legata de noile salarii și pensii, dar in baza veniturilor, ar fi fost interesant. Trebuie sa ințeleaga oamenii ca nu are statul de unde sa-ți dea bani, daca nu are. De ce oare…

- Rusia lui Putin insereaza acuzatii grave la adresa Statelor Unite in retorica de razboi pe care o intese in jurul Ucrainei. Potrivit ministrului rus al Apararii Serghei Soigu, mercenari americani se afla acum in Donbas si pregatesc „provocari cu arme chimice necunoscute”.

- SUA susțin ca au probe care arata ca Rusia ia in calcul acțiuni agresive asupra Ucrainei. Oficialii americani au promis ca vor raspunde unor eventuale acțiuni ale Moscovei. „Suntem profund preocupati de probele ca Rusia a facut planuri pentru actiuni agresive semnificative impotriva Ucrainei, planuri…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat vineri Rusia cu privire la „consecințele” și „prețul de platit daca folosește forța împotriva Ucrainei”, dupa ce Moscova a strâns echipament militar greu, tancuri și trupe pregatite de lupta în apropierea…

- Razboi in Ucraina, cu tot armamentul din dotare pe masa. Acumularea de trupe NATO infurie Rusia, mai cu seama dupa ce rachetele Javelin au fost indreptate spre Moscova. SUA arata lumii ca nu mai accepta jocurile Kremlinului in regiune și comaseaza trupe pe teritoriul Ucrainei. Portul Odesa a intrat…