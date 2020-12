Ultimele estimări dau PSD pe primul loc. Prezența la vot, extrem de slabă Totodata alianța USR-PLUS avea la ora precizata 15,3%, uramat de UDMR cu 6% din voturi. Unii bolnavi de coronavirus se confrunta cu o problema grava: le cad dinții Surpriza acestor alegeri o constituie AUR (Alianța pentru Unirea Romanilor), partid nou inființat care s-a menținut in jurul a 5 - 5,5%. Mașinile autonome sunt mai aproape decat credem. Dezvaluirile șefului Volkswagen In ceea ce privește prezența la vot, acesta este una extrem de scazuta. La ora 19.00 prezența era de doar 29,80%. Asta inseamna ca puțin peste 5,4 milioane de romani și-au exprimat opțiunea electorala. In 2016,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a fost infiintata in 2019 de catre activistul unionist George Simion. Partidul se considera de dreapta, conservator, patriot si unionist si este cunoscut mai ales pentru manifestatiile din strada care promoveaza unirea fostei provinicii romanesti cu Romania.…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a fost infiintata in 2019 de catre activistul unionist George Simion. Partidul se considera de dreapta, conservator, patriot si unionist si este cunoscut mai ales pentru manifestatiile din strada care promoveaza unirea fostei provinicii romanesti cu Romania. AUR…

- Dejenii nu se inghesuie la urne. Procentajul este unul scazut inainte de inchiderea secțiilor de votare. Articolul Dej – Prezența extrem de slaba la urnele de votare apare prima data in Someșeanul.ro .

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat la Antena 3 ca surpriza alegerilor parlamentare ar putea fi partidul AUR (Alianta pentru Unirea Romanilor) care in sondajele recente are peste 4% si ar putea intra in Parlament. „Prezenta estimata este intre 35 si 38 la suta dar e posibil sa scada sub…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat duminica seara la Antena 3 ca surpriza alegerilor parlamentare ar putea fi partidul AUR (Alianta pentru Unirea Romanilor) care in sondajele recente are peste 4% si ar putea intra in Parlament: „Prezenta estimata este intre 35 si 38 la suta dar…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) este singura alternativa pentru romanii care s-au saturat sa fie mintiti, a declarat miercuri copresedintele formatiunii, George Simion, in cadrul unei emisiuni de la postul public de televiziune. Potrivit lui Simion, AUR va fi surpriza alegerilor parlamentare din…

- Cateva sute de persoane s-au adunat sambata in Piata Victoriei si au pornit intr-un mars spre Palatul Parlamentului si Palatul Cotroceni. Manifestatia a fost anuntata inca de miercuri pe pagina de Facebook a Aliantei pentru Unirea Romanilor. "Probabil ca suntem 2.000 de oameni. Nimeni, in ultimele doua…

- Candidatul susținut de PNL și de Alianța USR-PLUS, Nicușor Dan, are 31% in intentia de vot, in timp ce actualul primar in funcție, Gabriela Firea, are 29%. Candidatul PMP, Traian Basescu este cotat cu 10%. Un procent foarte mare este insa cel al cetațenilor din București care nu s-au hotarat cu cine…