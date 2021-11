Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul „Les Films de Cannes” revine anul acesta la Timișoara. Publicul va putea vedea intre 12 - 14 noiembrie, in premiera, cele mai importante și premiate filme ale anului. Proiecțiile vor avea loc in Aula Magna a Universitații de Vest din Timișoara și in sala Capitol a Filarmonicii „Banatul”.…

- In cursul acestei luni, se desfașoara, la Timișoara, „Zilele culturii sarbe”, eveniment ajuns deja la a XVI-a ediție, care iși propune promovarea valorilor culturale traditionale, contemporane și autentice ale sarbilor din Banat. Pre parcursul intregii luni vor fi organizate spectacole și activitați…

- Uniunea Sarbilor din Romania și Consulatul General al Republicii Serbia va invita la cea de-a XVI-a ediție a „Zilelor culturii sarbe la Timișoara”. Sunt pregatite spectacole și activitați pentru toate categoriile de varsta, pe tot parcursul lunii noiembrie.

- „Festivalul invizibil”, organizat de asociația Solidart prin teatrul Basca, ajuns la cea de-a doua ediție care a debutat in aceasta vara, va reveni in weekend-urile din lunile octombrie și noiembrie cu o serie de evenimente culturale originale, un performance de dans contemporan și spectacole proprii,…

- In acest weekend, 24-26 septembrie, intre orele 14:00 și 23:00, are loc festivalul Sabotage 2021, la MultipleXity, centrul de arta, tehnologie și experiment din Timișoara. Aflat la ediția a noua, festivalul reunește artiști internaționali din Japonia și Europa. Programul este structurat pe trei arene…

- 12 profesori din toata țara au fost premiați pentru creativitate in predare și pentru ca sunt vectori de schimbare in comunitațile lor. Aceștia vor deveni mentori pentru alți profesori. Adriana Balaj are 30 de ani și incearca sa faca istoria distractiva pentru elevii de la Școala gimnaziala nr. 1 și…

- Caravana medicala in cartierul Blașcovici. Medici, asistenți și voluntari din cadrul Asociației pentru Anestezie și Terapie Intensiva „Aurel Mogoșeanu” Timișoara, condusa de doctorul Dorel Sandesc, alaturi de cei de la Universitatea de Medicina și Farmacie și spitalele din Timișoara ajung sambata aici,…

- Festivalul de Film Central European, care se va desfasura in perioada 1 - 5 septembrie in mai multe spatii din Timisoara (Piata Unirii, Aula Magna a Universitatii de Vest, Gradina de Vara Capitol, Casa Artelor si Ambasada/Faber), revine la formula originala cu sase module. Modulelor consacrate…