Stiri pe aceeasi tema

- Printul Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, este ''OK'', a declarat luni printul William, dupa ce bunicul sau in varsta de 99 de ani a petrecut a sasea noapte in spital, relateaza Reuters. Philip, duce de Edinburgh, a fost internat intr-o clinica din Londra marti…

- Printul Charles, mostenitorul tronului britanic, l-a vizitat sambata pe tatal sau, printul Philip, la spitalul din Londra, potrivit BBC, citata de News . Ducele de Edinburgh a fost internat , marți seara, „ca masura de precauție” dupa ce s-a simțit rau. Printul Charles și-a facut apariția sambata dupa-amiaza…

- Ingrijorare la Palatul Buckingham. Prințul Philip a fost internat in spital. La 99 de ani, Prințul Philip a fost internat de urgența la spitalul privat King Edward VII din Londra. Decizia internarii a fost luata de medicul Alteței Sale Regale dupa ce acesta a acuzat o stare de rau. Conform unui comunicat…

- Printul Philip, sotul in varsta de 99 de ani al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a fost spitalizat intr-o clinica din Londra marti seara, ca masura de precautie, din cauza unei afectiuni care nu este asociata cu maladia COVID-19, a anuntat miercuri Palatul Buckingham intr-un comunicat,…

- Ducele de Edinburgh, soțul Reginei Elisabeta a II-a, a fost internat în spital marți seara ”ca masura de precauție” dupa ce nu s-a simțit bine, a anunțat Palatul Buckingham, relateaza BBC. Prințul Filip, 99 de ani, a fost dus la spitalul King Edward VII din Londra, a mai spus Palatul…

- Regina Elisabeta a II-a si printul consort Philip au fost vaccinati impotriva COVID-19, a anuntat sambata Palatul Buckingham, potrivit Reuters. „Regina si Ducele de Edinburgh au primit astazi vaccinurile anti-COVID-19”, indica o declaratie a Palatului Buckingham. Regina Elisabeta are 94 de ani, iar…

- Prințul William și Kate Middleton,d ucesa de Cambridge, au facut publica imaginea pe care o vor folosi pe felicitarea de Craciun. Fotografia a fost facuta in aceasta toamna de fotograful Matt Porteous, potrivit CNN.Familia regala britanica s-a grabit sa le ureze tuturor sarbatori fericite prin intermediul…

- Din cauza epidemiei de coronavirus, regina Elisabeta a II-a și soțul ei, prințul Philip, vor petrece Craciunul la Castelul Windsor anul acesta, pentru prima data în mai bine de treizeci de ani, a anunțat marți Palatul Buckingham, citeaza AFP.Cuplul regal își petrece în mod…