Stiri pe aceeasi tema

- Un mesaj al filosofului Mihai Sora a fost transmis, duminica seara, la boxe in Piata Victoriei din Bucuresti, in timp ce mii de oameni protestau. „Sunt cu doi ani mai mare decat tara mea si ma doare sa vad ca tara mea sufera, dar imi pun speranta in cei ce vor veni dupa mine, in copii, speranta ca vor…

- Clipul video distribuit de Lia Olguta Vasilescu surprinde niste protestatari din Venezuela dotati cu scuturi si casti de protectie, care arunca cu pietre in fortele de ordine. Protestatarii sunt doborati violent de autoritati cu tunurile cu apa sub presiune mare, dar si gaze lacrimogene. Internautii,…

- Femeia si barbatul de circa 50 de ani suspectati de trafic si exploatare de minori au fost arestati marti, 22 mai, intr-o tabara situata la La Courneuve in Seine-Saint-Denis, in cadrul unei operatiuni a politiei, relateaza site-ul lenouveaudetective.com. Dupa doua luni de ancheta…

- Cristina Țopescu, detalii despre starea de sanatate a tatalui sau, comentatorul sportiv, Cristian Țopescu. Acesta se afla internat la Spitalul Elias din Capitala, in urma problemelor grave de sanatate. Cristina Țopescu le-a transmis prietenilor virtuali sa se roage pentru parintele ei, care se afla…

- Fostul comentator sportiv a dus la Spitalul Elias, marti la pranz, si va ramane internat pentru o perioada de timp. Omul de televiziune trece prin momente dificile si chiar este supravegheat de medicii de la Terapie Intensiva, acolo unde se afla in aceste momente. In varsta de 81 de ani, Cristian Topescu…

- Anca, fiica cea mica a cantareței de muzica populara Ionela Prodan, a oferit detalii de ultima ora despre starea de sanatate a mamei sale. Interpreta de muzica populara Ionela Prodan se afla de cateva saptamani internata la spitalul Elias din Capitala . Starea de sanatate a artistei s-a inrautațit,…

- Ștefan Banica Jr. a ajuns de urgența la Spitalul Floreasca, artistul avand dureri abdominale puternice. Florin Condurateanu a fost cel care a facut aceasta dezvaluire, oferind mai multe detalii despre starea artistului. Profesor doctor Mircea Beuran, șeful Clinicii de chirurgie 2 de la Spitalul de Urgența…