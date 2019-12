Ultimele detalii despre repatrierea lui Cornel Galeş. Când va fi înmormântat fostul soţ al Ilenei Ciuculete "Stiu din surse sigure, de la nasa lui Cornel si a Ilenei Ciuculete, ca de repatriere se ocupa Viviana. Desi nu mai erau impreuna. Repatrierea a costat-o 3.650 de euro. A angajat o firma care sa-l aduca. A mai dat 400 de euro pentru ca Cornel se afla la morga in Valencia. Orice zi la morga se plateste. E foarte greu, se sta atat de mult pana ies actele. (...) Sicriul a costat-o 1.000 euro. Cred ca o sa vina cu masina, nu cu avionul. Viviana se va ocupa de inmormantare. A vorbit si cu preotul si cu groparul, cu toata lumea. Inmormantarea lui Cornel va avea loc pe 12 decembrie", a spus Veronica… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

