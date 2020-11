Stiri pe aceeasi tema

- Medicul erou din Piatra Neamț pare sa iși revina! El a fost transferat in Belgia, dupa ce a suferit arsuri grave in incendiul de la Spitalului Județean din Piatra Neamț, cand incerca sa salveze pacienții. Doctorii belgieni au venit cu vești bune, potrivit declarațiilor Ministerului Sanatații.

- Au trecut trei zile de la tragedia de la Spitalul Judetean Neamt. Procurorii au dispus expertizarea aparaturii din sectia ATI care a luat foc sambata seara. Procurorii vor sa stabileasca daca funcționarea defectuoasa a aparaturii din secția de terapie intensiva a spitalului a dus la izbucnirea focului.…

- Ministrul Sanatații vorbește intr-un interviu pentru Digi24 despre starea medicului erou de la Piatra Neamț, Catalin Denciu. Nelu Tataru iși cere scuze pentru declarația facuta dupa incendiul de la spital, cand a spus ca „toți suntem vinovați” de aceasta tragedie.

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, spune ca starea de sanatate a medicului Catalin Denciu, care a incercat sa salveze pacienții din incendiul de la Spitalul din Piatra Neamț și care acum este internat in Belgia, este stabila."A ajuns ieri in jurul orei 12:00. S-a efectuat o procedura de dializa, s-a…

- Alina Denciu, soția medicului erou de la Piatra Neamț, a vorbit cu soțul sau la scurt timp dupa producerea incidentului din secția ATI a Spitalului Județean Neamț și a constatat ca el era marcat de ceea ce vazuse in secție. „Era increzator ca va fi bine. Nu am discutat despre ce s-a intamplat. El atat…

- Maximilian Balașa, un roman stabilit in Belgia, a transmis ca pune la dispoziția familiei medicului Catalin Denciu un apartament de doua camere in care aceasta sa se cazeze pe toata durata tratamentului doctorului erou care a incercat sa salveze din incendiu pacienții internați la ATI, informeaza G4media.Medicul…

- Medicul Catalin Danciu, eroul din incendiul de la Secția ATI a spitalului din Piatra Neamț i-a povestit ministrului Sanatații, Nelu Tataru, ce s-a intamplat in salonul in care au murit 10 pacienți, sambata seara. Doctorul a scos pacienții din salonul alaturat celui care ardea, apoi a intrat in flacari.In…

- Seara zilei de 14 noiembrie 2020 a fost una neagra pentru mai mulți pacienți internați in Spitalul Județean din Piatra Neamț, din cauza unui incendiu devastator care a izbucnit la secția ATI a unitații medicale.