Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Romana de Tenis a anuntat ca intalnirea de Cupa Davis dintre Romania si Polonia, din turul 3 al Grupei a II-a, zona Europa/Africa, din 15-16 septembrie 2018, se va juca la Cluj-Napoca, pe zgura.

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat, luni, pe site-ul sau oficial, ca Supercupa Romaniei, programata la 14 iulie intre formatiile CFR Cluj si Universitatea Craiova, se va disputa cu casa inchisa. "Supercupa Romaniei se va disputa cu casa inchisa. Toate cele aproximativ 27.000 de bilete scoase la vanzare…

- Federația Româna de Baschet anunța faptul ca elevii și studenții din Cluj-Napoca au acces gratuit la meciul de baschet dintre echipele naționale ale României și Croației, din cadrul Preliminariilor Campionatului Mondial de Baschet 2019. Partida este programata…

- Franța și Danemarca joaca azi, de la ora 17:00, in ultimul meci din grupa C a Campionatului Mondial. Meciul este in direct pe TVR 1 și liveTEXT, video și foto pe GSP.RO. liveTEXT de la ora 17:00 Danemarca - Franța Click AICI pentru liveTEXT Arbitru: Sandro RicciStadion: Luzhniki Arena (Moscova) …

- Simona Halep va prezenta trofeul de la Roland Garros, la Arena Naționala. Astfel, toți cei care vor sa o vada pe marea campioana sunt așteptați la Arena Naționala! Accesul va fi permis prin strazile Maior Coravu, Pierre de Coubertin și Basarabiei, iar intrarea este libera. Primaria Capitalei, prin Compania…

- Simona Halep, liderul WTA, va juca in semifinale la turneul de la Roland Garros, joi, in jurul orei 16.00, cu spaniola Garbine Muguruza, cap de serie numarul 3.Meciul va fi al doilea de pe terenul Philippe Chatrier, dupa cel de simplu masculin dintre spaniolul Rafael Nadal, cap de serie 1,…

- Mihaela Buzarnescu (30 de ani) a reușit la Roland Garros cea mai mare victorie a carierei (6-3, 7-5 cu Elina Svitolina), ajungand pentru prima data in optimile de finala ale unui turneu de Grand Slam. In urma cu mai puțin de un an de zile, Mihaela și-a dorit un wild card la Bucharest Open, pentru a…

- Simona Halep s-a calificat in finala turneului de la Roma! In semifinala cu Maria Șarapova, Halep a predat o lecție de tenis. Chiar daca a pierdut primul set, 4-6, Halep s-a distrat in cel de-al doilea, pe care l-a caștigat cu 6-1. In cel de-al treilea, liderul mondial s-a impus cu 6-4.In…