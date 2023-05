Ultimele detalii despre derby-ul FCSB – CFR Cluj. Roș-albaștrii se pot apropia la un punct de Farul FCSB se poate apropia la un singur punct de Farul, dupa ce echipa lui Gheorghe Hagi a remizat cu Universitatea Craiova, 1-1. FCSB va evolua cu CFR Cluj, duminica, de la ora 21:00, in etapa a opta din play-off-ul SuperLigii. In urma cererii crescute de bilete, conducerea echipei de pe locul secund din Superliga a decis suplimentarea tichetelor cu aproximativ 5.000, dupa ce au fost deja vandute 42.000 de bilete. „Avand in vedere interesul extraordinar al suporterilor pentru partida din aceasta seara, am decis sa punem in vanzare biletele de la Peluza 2, Inelul 1. Acestea pot fi achiziționate atat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

