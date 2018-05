Stiri pe aceeasi tema

- Maluma, tanarul artist de origine columbiana (24 de ani), va susține un concert la București, in cadrul turneului sau european FAME Tour. Evenimentul va avea loc pe 30 iunie 2018, la Romexpo. Acesta face parte din festivalul El Carrusel. Bilete concert Maluma / El Carrusel la București: VIP – 750 lei;…

- Actiunile Bancii Transilvania si ale BRD se tranzactio­nea­za in aprilie 2018 la maximul ultimilor ani ca urmare a po­li­ticii de dividende anuntata si a unor rezultate financiare pe 2017 peste asteptarile pietei. Chiar si cu cresteri de 20% de la inceputul anului, un analist inca vede potential…

- Serviciul de muzica prin streaming Pandora, una dintre cele mai mari platforme de acest fel din lume, a cumparat AdsWizz, o companie specializata in publicitate digitala audio cu centrul principal de inginerie in București, intr-o tranzactie evaluata la 145 milioane de dolari.

- Spotify, unul dintre cele mai cel mai populare servicii de streaming de muzica din lume, este acum disponibil si in Romania. Lansarea vine dupa mai multe zvonuri si amanari, acesta fiind probabil ultimul serviciu foarte mare de continut digital care nu avea o prezenta oficiala la noi in tara. Saptamana…

- Nick Cave & The Bad Seeds si Arcade Fire vor concerta in premiera in Romania pe 19 si 20 iunie la Romexpo, parcarea A, informeaza un comunicat D&D East Entertainment transmis, marti, AGERPRES. Biletele pentru cele doua concerte vor fi puse in vanzare pe 20 februarie, incepand cu ora 14,00,…