- Denis Azankpo (28 de ani), atacantul imprumutat de Dinamo in februarie de la Dunkerque, il critica pe Dusan Uhrin pentru faptul ca nu s-a bazat pe serviciile sale. Jucatorului din Benin i-a expirat imprumutul la echipa din „Ștefan cel Mare” la finalul sezonului de Liga 1. Atacantul este in prezent convocat…

- Razvan Zavaleanu, administratorul judiciar al lui Dinamo, a vorbit despre ce urmeaza pentru formația alb-roșie dupa prima retrogradare in Liga 2 din istorie. Oficialul „cainilor” face un apel catre fani și foștii jucatori pentru a fi alaturi de echipa și spune ca formația a inceput sa lucreze la lotul…

- Razvan Zavaleanu, reprezentatul administratorului judiciar de la Dinamo, susține ca acționarii clubului din Ștefan cel Mare, in frunte cu Dorin Șerdean, au fost notificați sa investeasca la echipa. Așa cum GSP.ro a scris astazi, planul de reorganizare al lui Dinamo va fi zdruncinat in cazul in care…

- Ionuț Popa, șeful CS Dinamo, a vorbit la GSP LIVE despre viitorul stadion din „Ștefan cel Mare”. Dupa ce pe 11 mai, cand s-a sarbatorit in avans aniversarea a 75 de ani de la inființarea clubului, s-au prezentat primele detalii, Ionuț Popa a vorbit azi despre noua arena. VIDEO Care e viitorul stadionului…

- Razvan Zavaleanu, administratorul judiciar al lui Dinamo, a vorbit azi despre situația clubului. Oficialul „cainilor” a dat detalii despre situația lui Iuliu Mureșan, care vrea sa renunțe la funcția de administrator special, și a dezvaluit ca decizia prin care Dinamo nu mai poate folosi sigla actuala…

- Razvan Zavaleanu, administratorul judiciar de la Dinamo, a anunțat ca discuta cu posibili investitori, iar in curand ar putea ca totul sa devina oficial. Zavaleanu a declarat ca persoanele dispuse sa investeasca in Dinamo nu au pus condiția ca echipa din „Ștefan cel Mare” sa ramana in Liga 1 la finalul…

- Ovidiu Talvan (49 de ani), fost fotbalist la Dinamo, a fost invitat in aceasta dimineața la GSP Live. Dublu campion in Liga 1 cu echipa din „Ștefan cel Mare” a vorbit despre probleme sale la inima, descoperite in timp ce juca la echipa bucureșteana. Talvan a declarat ca inima sa funcționeaza normal…

- Dinamo și Sepsi au remizat, scor 0-0, in runda secunda a play-out-ului Ligii 1. Steliano Filip (27 de ani) nu l-a uitat pe fostul antrenor lui antrenor din „Ștefan cel Mare”, Mircea Rednic (59 de ani). Conflictul dintre Steliano Filip și Mircea Rednic nu s-a stins. Fotbalistul și-a amintit de fostul…