- Economia Romaniei a crescut cu 5,2% in primul trimestru al acestui an fata de trimestrul precedent, in timp ce fata de perioada similara a anului trecut avansul consemnat a fost de 6,5%, potrivit datelor preliminare publicate, marți, de Institutului National de Statistica, scrie Agerpres . INS a ajustat…

- Economia Romaniei ar urma sa incetineasca la 2,6% in 2022, la aproape jumatate fata de estimarea de 4,2% din luna februarie, inainte de inceperea razboiului din Ucraina, se arata in previziunile economice de primavara, publicate luni de Comisia Europeana (CE), conform Agerpres. Estimarile Comisiei Europene…

- Proiectul de buget pentru anul 2022 a fost configurat pe o crestere economica de 4,6%. Nu același lucru spune și Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, care vede o creștere timida, la jumatate fața de proiecțiile date de guvernanți. Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) a revizuit in…

- Razboiul din Ucraina și urmarile sale pe termen mediu s-ar putea dovedi o provocare pentru economiile est-europene, precum a Romaniei, atrage atenția o analiza a revistei The Banker. Conflictul a lovit regiunea intr-un moment extrem de delicat, in care revenirea economica post-pandemie era deja afectata…

- Conform noilor prognoze ale FMI, economia romaneasca va incetini de la un avans de 5,9% in 2021, pana la 2,2% in 2022, pentru ca anul viitor sa accelereze pana la 3,4%.Proiectul de buget pentru anul 2022 a fost configurat pe o crestere economica de 4,6%.Comparativ, Bulgaria ar urma sa inregistreze o…