Ultimele cuvinte spuse de Rudel Obreja înainte de a muri Fostul mare campion de box, Rudel Obreja, va fi inmormantat miercuri, la cimitirul Straulesti, in cripta unde acum 35 de ani a fost inhumat tatal sau, conform ultimei sale dorinte. Corpul neinsufletit al lui Rudel Obreja va fi dus la Biserica Belvedere (str. Carvunarilor nr. 2) din Capitala, unde marti, de la ora 19, va avea loc un priveghi la care sunt asteptati toti cei care l-au cunoscut, pretuit si iubit pe fostul mare pugilist. Slujba de inmormantare va avea loc miercuri, incepand de la ora 12.30. Antonia, sotia lui Rudel Obreja, cea care a fost tot timpul la capataiul marelui campion pana… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

