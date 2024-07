Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Prahova a deschis doua dosare penale, unul pentru ucidere din culpa, iar cel de-al doilea pentru braconaj cinegetic, in cazul atacului ursului care a omorat o tanara de 19 ani pe traseul Jepii Mici din Bucegi. Sunt doar chestiuni procedurale, impuse de legile romanești, care se vor finaliza…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, ca dorește convocarea Parlamentului in sesiune extraordinara pentru a modifica legislația in privința cazurilor de prezența a urșilor in apropierea oamenilor, dupa ce o turista in varsta de 19 ani a fost ucisa de un urs pe traseul Jepii Mici din masivul…

- Diana Maria, in varsta de 19 ani, este fata ucisa de urs la Bușteni. Tanara ieșeanca era indragostita de natura, iar din nefericire asta i-a adus sfarșitul. Diana si-a gasit sfarsitul pe traseul montan Jepii Mici din Bucegi. Tanara de 19 ani, mare iubitoare a muntelui, a fost atacata de urs sub privirile…

- Ursul care a fost impuscat dupa ce a ucis o tanara aflata pe traseul Jepii Mici din Bucegi va fi verificat pentru rabie, a precizat, miercuri, pentru AGERPRES, directorul Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Prahova, George Stratulat.

- S-a deschis dosar penal pentru ucidere din culpa si braconaj cinegetic, dupa ce un urs a ucis, marti, o tanara aflata pe traseul turistic Jepii Mici din Bucegi, animalul fiind apoi impuscat, in contextul in care era agresiv si nu parasea zona unde se afla corpul victimei. „Cercetarile sunt continuate…

- Ursul care a ucis o tanara aflata pe traseul turistic Jepii Mici din Bucegi a fost impușcat, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Jandarmi Prahova. Animalul prezenta pericol pentru salvatorii prezenți la fața locului, intrucat a incercat in repetat randuri sa ii atace,conform…

- A fost impuscat ursul care a ucis, marti dupa-amiaza, o tanara aflata pe traseul turistic Jepii Mici din Bucegi, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Prahova, Adelin Gurgui.

- PRAHOVA. Turista care a fost atacata, marti, de un urs in timp ce se afla pe traseul Jepii Mici din Bucegi a fost gasita decedata, interventia de recuperare a trupului fiind extrem de dificila din cauza prezentei in zona a animalului.