- Alexandru Jula a fost o emblema a muzicii și televiziunii romanești și s-a bucurat de un succes rasunator pe vremea comunismului. Piesa cea mai cunoscuta a lui Alexandru Jula este „Sotia prietenului meu” pe care dictatorul Nicolae Ceausescu i-a cerut in mai multe randuri sa i-o cante in cadrul unor…

- Antrenorul echipei AFC Hermannstadt, Alexandru Pelici, a declarat ca prin parcursul pe care l-a avut in acest sezon in Cupa Romaniei, formatia sa a castigat respectul intregii tari. „Noi am venit la Bucuresti increzatori, hotarati sa muncim mult pentru fiecare minge si duel. Am reusit sa punem probleme…

- Hafez al-Assad, fiul președintelui sirian Bashar al-Assad, va veni in Romania, pentru a parcicipa la Olimpiana Internaționala de Matematica. Aceasta se va desfașura la Cluj, iar masurile de Securitate vor fi sporite. ”Hafez al – Assad, fiul presedintelui Siriei, Bashar al – Assad, va participa ca si…

- In urma cu peste 1700 de ani, in anul 313, la palatul imperial din Mediolan (Milano), intr-o intalnire dintre Licinus, care guverna partea de Est a Imperiului Roman și Constantin mai marele peste provinciile din vest, a fost semnata o scrisoare prin care se garanta toleranța religioasa pe tot cuprinsul…

- Infiintata in urma cu 113 ani, rafinaria Vega din Ploiesti a ajuns astazi sa fie cea mai veche unitate de profil din Romania care inca functioneaza. Rafinaria Vega din Ploiesti are o istorie de peste un secol.

- Andreea Esca este una dintre cele mai longevive și bine prezentatoare din Romania. Astfel ca de multe ori cand spui: „știri”, te gandești inevitabil la ea. Frumoasa modereatoare a vorbit in cadrul unui interviu despre provocarile de pe sticla, dar și din mediul online. Și, la un moment dat, ea a vorbit…

- Apar noi detalii in cazul Didinei Maxim, femeia moarta de la Vaslui, care a fost „saltata” de mascați chiar de pe catafalc, in urma unor suspiciuni privind cauza morții. Chiar inainte de a fi inmormantata, femeia de 64 de ani din comuna vasluiana Muntenii de Jos a fost luata de polițiști și dusa la…

- Selena Gomez: Francia Raisa, tanara care i-a donat Selenei Gomez un rinichi, susține ca artista a fost aproape de moarte, dupa operația de trei ore pe care a avut-o in 2017. Intr-un interviu pentru W., Raisa a marturisit ca intervenția medicala a fost la un pas sa devina fatala, informeaza The Independent.…