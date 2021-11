Stiri pe aceeasi tema

- Membrii echipei de filmare a westernului „Rust” au dezvaluit noi informatii despre ce s-a intamplat in cazul incidentului mortal din data de 21 octombrie cand directoarea de imagine Halyna Hutchins a fost impuscata de actorul Alec Baldwin, relateaza Newsweek.

- Membri ai echipei de filmare a westernului „Rust” au dezvaluit noi informații despre ce s-a întâmplat dupa ce regizoarea de imagine Halyna Hutchins a fost împușcata, inclusiv ultimele cuvinte ale acesteia, relateaza Newsweek.Cu câteva secunde înainte…

- Halyna Hutchins, producatoarea de imagine a filmului Rust, a fost impușcata accidental pe platourile de filmre, dupa ce arma de recuzita a actorului Alec Baldwin s-a descarcat. Colegii Halynei au dezvaluit care au fost ultimele ei cuvinte, dupa ce a fost impușcata.

- Alec Baldwin le-a spus paparazzilor ca nu are voie sa dea detalii despre ancheta in desfasurare privind focurile de arma trase pe platoul de filmare la „Rust”, insa a vorbit despre femeia care a murit, directorul de imagine Halyna Hutchins. Intr-o inregistrare video publicata pe site-ul TMZ,…

- Alec Baldwin a facut primele confesiuni legate de moartea Halynei Hutchins. Actorul susține ca trece printr-o perioada extrem de grea. Cei doi se ințelegeau foarte bine și erau prieteni. El nu știe daca filmarile vor continua sau daca iși va mai urma pasiunea pentru actorie, dar va incearca sa evite…

- Moartea directoarei de imagine Halyna Hutchins, impușcata mortal de actorul Alec Baldwin cu un pistol de recuzita care ar fi trebuit sa aiba gloanțe albe, este cea mai recenta dintr-o serie de tragedii petrecute pe platourile de filmare de la Hollywood, potrivit CNN.

- Actorul american Alec Baldwin a transmis, pe Twitter, primul mesaj dupa ce a impușcat-o mortal pe Halyna Hutchins cu o arma de recuzita. „Nu exista cuvinte sa-mi exprim starea de șoc și tristețea privind tragicul accident care a luat viața Halynei Hutchins, o soție, mama și colega noastra profund admirata....…

- Alec Baldwin a avut prima reacție pe Twitter, dupa ce a impușcat-o mortal pe directoarea de imagine Halyna Hutchins cu o arma de recuzita. Totodata, actorul l-a ranit pe regizorul unui western care este filmat in aceasta perioada in statul american New Mexico, a anuntat Politia locala. Prima reactie…