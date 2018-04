Stiri pe aceeasi tema

- Ionela Prodan a ajuns iar in stare critica! Dupa o perioada de cateva zile in care parea ca starea ei se imbunatațește, mama Anamariei Prodan are din nou probleme grave. Surse din Spitalul Elias susțin ca interpreta de muzica populara se simte din ce in ce mai rau. Cadrele medicale sunt extrem de rezervate…

- Starea de sanatate a Ionelei Prodan este tot mai precara, susțin surse din interiorul spitalului. Deși parea ca și-a revenit și ca raspunde la tratament, mama Anamariei Prodan este in continuare in stare grava. Starea de sanatate a Ionelei Prodan s-a inrautatit in ultimele zile. Daca familia era optimista…

- Camelia Mitoșeru, dezvaluiri triste despre Ionela Prodan. Mama lui Mihai Mitoșeru a vorbit in direct la Antena Stars despre drama pe care o traiește familia Anamariei Prodan zilele acestea. Mai mult, aceasta a recunoscut ca iși pregatește fiul pentru ce e mai rau. “Sa fie fericita ca n-a trait degeaba.…

- Cantareața de muzica populara, Ionela Prodan, sta internata in spital de mai multe zile. Chiar daca exista zvonuri ca artista ar fi trecut printr-o operație de micșorare de stomac și apoi printr-o dieta drastica, se pare ca boala de care sufera nu are nicio legatura cu regimul alimentar. E vorba de…

- Ionela Prodan se confrunta cu niște probleme de sanatate destul de serioase, interpreta de muzica populara fiind internata, din nou, in spital. Din aceasta cauza au inceput sa se raspandeasca zvonurile ca mama Anamariei Prodan ar fi pe moarte. Ionela Prodan se afla internata la Spitalul de Urgenta Elias…

- In ultimele lui, Ionela Prodan sufera cumplit din cauza mai multor afectiuni, familia dorind sa tina secret diagnosticul exact. Cantareata de muzica populara a fost internata de mai multe ori in spital in ultima perioada, inclusiv la Fundeni, acolo unde medicii i-au montat un holter, pentru a-i fi monitorizat…

- Ionela Prodan a ales sa plece in America, acolo unde va avea parte de liniște și va evita sa dea explicații despre problemele de sanatate. VESTI TRISTE despre Ionela Prodan. Anuntul DUREROS facut de FAMILIE Surse apropiate cantaretei spun ca in curand va pleca in America, in Las Vegas,…

- Ionela Prodan trece prin momente grele, dupa ce in urma cu o saptamana a ajuns pe patul de spital din cauza unei probleme la inima. Fiica ei, Anamaria, ii este alaturi si incearca sa-i inveseleasca zilele, fiindu-i mereu alaturi si avand mereu grija de look-ul ei.