- Program de Craciun și Revelion la Alba Mall. Cand mai puteți face cumparaturi pe ultima suta de metri Centrul comercial Alba Mall din Alba Iulia va fi deschis și in ajun de Craciun, pana la ora 16.00 pentru cei care vor mai avea de facut cateva cumparaturi pe ultima suta de metri. In ziua de Craciun…

- Frenezia cumparaturilor pentru Craciun a adus aglomeratie in magazine si piete. Se cauta bunatati pentru traditionala masa, dar si cadouri pentru cei dragi. La macelarii si brutarii se asteapta minute bune pentru produse proaspete.

- Un plan conceput sa ii protejeze pe consumatorii ungari de cea mai ridicata rata a inflatiei din Uniunea Europeana a generat consecinte nedorite, in conditiile in care chiar inainte de sarbatori retailerii un inceput sa rationalizeze produsele alimentare, o reminiscenta a perioadei comuniste, scrie…

- Cu fix o saptamana inainte de Craciun, in piete si supermarketuri e forfota. Romanii profita de ultimul weekend ramas pana la sarbatoarea Nasterii Domnului si au iesit la cumparaturi, chiar daca au ceva mai putini bani in conturi.

- Finalul de an vine cu cozi interminabile in magazine, indiferent de orașul in care te afli. Carucioarele, pline de alimentele necesare pentru preparatele de Craciun, se așeaza in coloana in dreptul caselor de marcat, unde, in funcție de dexteritatea...

- A inceput luna decembrie, au mai ramas doar cateva saptamani pana la Craciun, iar mulți romani se gandesc deja de pe acum la ce vor pune pe masa de Sarbatori. Cați iși vor putea permite, insa, un meniu imbelșugat, ca anii trecuți, cu produse tradiționale – cum ar fi carnații de porc, piftia, fripturile,…

- Oua, soferi romani, instalatori polonezi, bere, cash inainte de Craciun, penuriile se inmultesc in Marea Britanie post-Brexit. Umilul ou a cazut victima unei serii intregi de perturbari care au dus la rafturi goale in unele magazine, scrie Bloomberg.

