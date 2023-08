Ultimele clipe din viața lui Evgheni Prigojin: acțiunile politice facute de liderul WagnerLiderul grupului paramilitar Wagner, Evgheni Prigojin, la originea unei rebeliuni in iunie, adjunctul sau si ceilalti opt pasageri au murit in urma prabusiri unui avion privat de dimensiuni mici, miercuri, in Rusia, relateaza AFP, informeaza Agerpres.

Agentia Federala de Transport Aerian din Rusia Rosaviatsia a confirmat miercuri ca Evgheni Prigojin se afla la bordul avionului care efectua o cursa Moscova-Sankt Petersburg si care s-a prabusit in regiunea Tver, toate persoanele aflate la bord fiind decedate.…