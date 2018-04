Stiri pe aceeasi tema

- Ionela Prodan a murit. Ionela Prodan a murit luni seara dupa o lunga suferința. Familia, fiicele sale și prietenii sunt greu incercați de aceasta veste extrem de trista. Dumnezeu s-o ierte Ionela Prodan a murit, dupa ce medicii i-au spus ca sufera de o boala grava la pancreas Ionela prodan a murit. Printre…

- Ultimele informatiile despre starea de sanatate a Ionelei Prodan nu sunt deloc bune. Artista se afla din nou in stare critica. Dupa cateva zile in care parea ca se simte mai bine, mama Anamariei Prodan are din nou probleme de sanatate. Potrivit wowbiz.ro, interpreta de muzica populara se simte din nou…

- Starea de sanatate a Ionelei Prodan este tot mai precara, susțin surse din interiorul spitalului. Deși parea ca și-a revenit și ca raspunde la tratament, mama Anamariei Prodan este in continuare in stare grava. Starea de sanatate a Ionelei Prodan s-a inrautatit in ultimele zile. Daca familia era optimista…

- Vestea ca Ionela Prodan se afla din nou pe patul de spital a starnit panica, dar și rumoare, zvonurile fiind dintre cele mai alarmante. Noi am aflat adevarul despre starea de sanatate a solistei de muzica populara și diagnosticul stabilit de medici. Varsta și afecțiunile la nivelul sanatații nu iarta…

- Dupa ce medicii i-au sfatuit pe membrii familiei Ionelei Prodan sa fie pregatiti de orice, fiica ei a urcat pe retelele de socializare mai multe poze facute chiar azi. Imaginile au fost insotite de mesaje haioase, ceea ce i-a facut pe unii sa creada ca mama Anamariei Prodan a primit vesti bune din partea…

- Ionela Prodan a depus, in toamna lui 2016, o declaratie de avere, in calitatea sa de candidat al PSD Covasna pentru Camera Deputatilor. Ionela Prodan, SCHIMBARE RADICALA. A fost surprinsa in spital, fara peruca FOTO Conform actului, artista ar detine o vila cu etaj despre care s-a scris…

- Ce se intampla cu mama Anamariei Prodan. Impresara a facut anunțul la o saptamana dupa ce artista a fost internata la Fundeni, din cauza unor probleme grave de sanatate. Impresara a declarat ca mama ei va fi externata peste aproximativ patru zile. Anamaria Prodan a vorbit cu prezentatorul Razvan Botezatu…