​Ultimele calcule ale partidelor înainte de alegeri: marea necunoscută și o posibilă surpriză a parlamentarelor de duminică Cu sondajele pe masa, partidele își fac ultimele calcule pentru alegerile parlamentare de duminica. Procentele sunt în acest moment doar pe hârtie, marea necunoscuta care poate da totul peste cap, susțin lideri politici consultați de HotNews.ro, fiind prezența la vot.



Din sondajele interne ale partidelor, aceasta nu ar sari de 40%. La PSD se estimeaza o prezența în jurul a 38%, la PNL între 35% și 37%, iar USR-iștii spun și ei ca nu va trece de 40%.



Social-democrații și liberalii fac eforturi intense pe ultima suta de metri pentru a-și mobiliza oamenii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) este al patrulea partid care va intra in Parlament, potrivit celui mai recent sondaj privind intențiile de vot la alegerile de duminica. AUR s-a lansat in urma cu un an, de Ziua Naționala a Romaniei, la Alba Iulia, și a fost constituit in urma campaniei de la…

- Președintele Klaus Iohannis va desemna dupa alegerile parlamentare, in urma consultarii formațiunilor care au intrat in Parlament, un candidat de premier. Acesta va avea misiunea sa formeze o majoritate parlamentara care sa voteze instalarea unui nou Guvern la Palatul Victoria. Oficial, PNL…

- PNL și PSD sunt aproape la egalitate, cu 29 de procente, respectiv 28 de procente. AUR – Alianța pentru Unirea Romanilor, partid recent inființat, ar intra in Parlament cu 7 procente și ar reprezenta astfel surpriza alegerilor de pe 6 decembrie. Partidul al carui co-președinte este George Simion, fostul…

- PNL ar obține cel mai mare scor la alegerile parlamentare, cu aproape 10% procente in fața PSD, care e in fața USR – PLUS. Totuși, nu Ludovic Orban ar fi cel mai potrivit premier, ci Victor Ponta. O cercetare de piața realizata prin metoda CATI, in perioada 20 – 25 noiembrie, arata ca doar cinci formațiuni…

- În prima saptamâna oficiala de campanie, batalia electorala s-a dus în Parlament și de la Cotroceni. PSD, PNL, USR și Pro România au încercat sa-și ia fața unul altuia fie prin oferta de premieri „vânduți” unul mai bun decât celalalt, fie prin promisiuni…

- Biroul Electoral Central a respins, in sedinta de miercuri, solicitarile PSD de a fi renumarate voturile la Sectorul 1 din Bucuresti, au declarat surse ale institutiei pentru News.ro.In sedinta de marti a BEC a fost stabilit sa fie amanata decizia privind solicitarea candidatului PSD, Dan…

- Social-democrații au analizat în ședința Consiliului Politic Național (fostul CEX) posibilitatea crearii de alianțe pentru alegerile parlamentare din decembrie dar și problemele de campanie, estimari și calcule privind ultimele sondaje interne. O problema mare pentru PSD este reprezentata de candidaturile…

- ALEGERI PARLAMENTARE 2020. "Din punctul meu de vedere si din punctul de vedere al celor care gandesc strategic, ar trebui sa ne unim eforturile si sa ne luptam cu PNL. Nu ni le unim? Probabil ca o sa pierdem separat. Eu cred ca, asa cum cred ca la Bistrita va castiga, va fi pe primul loc alianta…