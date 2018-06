Stiri pe aceeasi tema

- Ion Țiriac, ultimatum primariei din Madrid. Are oferte sa mute turneul de tenis in Germania sau in Rusia. Omul de afaceri Ion Tiriac, patronul turneului de tenis de la Madrid, a amenintat ca il va muta in alt oras daca autoritatile spaniole nu vor construi inca un stadion de 10.000 locuri langa Caja…

- Omul de afaceri Ion Tiriac, patronul turneului de tenis de la Madrid, a amenintat ca il va muta in alt oras daca autoritatile spaniole nu vor construi inca un stadion de 10.000 locuri langa Caja Magica si sa-si asume cresterile premiilor impuse de ATP, relateaza EFE. Tiriac, care detine licenta turneului…

- Tenismena din Constanta, Simona Halep, liderul mondial in clasamentul WTA s a calificat astazi fara probleme in sferturile de finala ale turneului de la Roland Garros, etapa in care o va intalni pe sportiva din Germania, Angelique Kerber, care a eliminat o din competitie pe Caroline Garcia, scor 6 2;…

- Tenismanul austriac Dominic Thiem, finalist duminica la Madrid, a fost eliminat miercuri in turul al doilea al turneului ATP Masters 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 4.872.105 euro, de italianul Fabio Fognini, numarul 21 mondial, in fata caruia a pierdut in trei seturi, 6-4, 1-6, 6-3. Acum…

- Profit fabulos realizat de omul de afaceri Ion Tiriac din organizarea turneului de tenis de la Madrid. Conform Adevarul.ro citat de Digi 24, ca Tiriac are un profit anual net de 35 de milioane de dolari de pe urma turneului din capitala Spaniei. Nu mai putin de 200 de milioane de dolari ajung si…

- Roger Federer (36 de ani) i-a explicat lui Ion Tiriac de ce sare peste sezonul de zgura si nu ia parte la turneul de la Madrid, patronat de miliardarul roman in varsta de 78 de ani. Ajuns la o varsta la care organismul nu-i mai permite sa joace toate turneele importante dintr-un…

- Ion Tiriac (78 de ani) si-a exprimat opiniile despre tenisul feminin, starnind valva in presa din Germania! Omul de afaceri le-a criticat pe jucatoarele din circuitul WTA, punandu-i un verdict dur Serenei Williams.Tiriac vede tenisul ca pe o afacere, iar cel mai mult il nemultumeste faptul ca femeile…

- Ion Tiriac (78 de ani) a facut vâlva în Germania dupa ce le-a criticat pe jucatoarele din circuitul WTA. Tiriac este nemulțumit ca femeile primesc recompense egale cu barbatii. Patronul turneului Premier Mandatory de la Madrid, al carei campioana este Simona…