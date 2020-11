Chiar daca sunt mici, foarte mici semne ca, intrucatva, carantina impusa in municipiul Sibiuș i in alte localitați are efecte, totuși, situația in județul SIBIU e inca departe de… „vindecare”. In ultimele 24 de ore, 16 minori au fost confirmați pozitiv (intre cele 349 de cazuri noi) și 5 sibieni infectați au pierdut lupta pentru viața. In județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 12429 de persoane (dintre care 11959 adulți și 470 copii). Pana duminica, 22 noiembrie, au fost vindecate 5892 de persoane.