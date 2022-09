Stiri pe aceeasi tema

- „Stiti cu totii cat de multa emotie si cat de multa dezbatere a fost pe marginea PNRR: a fost o serie intreaga de temeri, legate de faptul ca nu vom reusi sa ne atingem jaloanele, sa ne atingem tintele, sa atragem primii bani din PNRR. Ei, va pot spune ca, pana in momentul de fata, toate obiectivele…

- Vremea din ultimele zile a scos la iveala toate punctele slabe atat din Turda cat și din apropiere. Turdenii s-au trezit in doar cateva ore cu strazi și curți inundate. De data aceasta e vorba de strada Ponorel din cartierul Oprișani, strada care nu a fost modernizata pana in prezent. „Asa arata Strada…

- Doua femei surprinse de ploaia torențiala de ieri, la slujba de Sfanta Maria de la Manastirea Nicula, au fost ajutate de un polițist clujean, originar din Ocna Mureș, care le-a oferit jacheta pe post de umbrela. „Incepuse codul roșu de furtuni și vijelii. Ploua torențial și la un moment dat unul dintre…

- Noi cercetari arata ca apa de ploaie din toate regiunile lumii contine niveluri periculoase de asa-numite "chimicale perene". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Creștinii il praznuiesc miercuri, 20 iulie, pe Sfantul Ilie, cunoscut si ca „Sfantul care aduce ploaia”, unul dintre cei mai importanti sfinti din calendarul crestin-ortodox. Sfantul Ilie era fiul unui preot al Legii vechi, care locuia in cetatea Tesve, din Galaad (Israel), situata dincolo de Iordan.…

- Gheorghe Hagi este unul dintre cei mai apreciați și iubiți sportivi din lume. El este considerat unul dintre cei mai buni mijlocași ofensivi din Europa anilor 80 și 90 și cel mai mare fotbalist roman din toate timpurile. Totuși, in ciuda renumelui sau, Regele a incasat un salariu foarte mic in sezonul…

- Temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor au adus in peisaj, in aceasta vara, nedorita seceta. In fața acestei situații, mai mulți oameni s-au indreptat spre rugaciune și și-au pus speranța in puterea lui Dumnezeu de a aduce ploaia. La inceputul lunii lui Cuptor, mai mulți credincioși, dar și…

- Toți mai mulți primari și președinți de consilii județene au reclamat liderilor PNL și PSD ca la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației se intarzie extrem de mult emiterea documentelor oficiale. Potrivit informațiilor noastre, cele mai mari intarzieri privesc derularea unor investiții,…