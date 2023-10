Stiri pe aceeasi tema

- ”In cursul ultimelor 24 de ore, forte ale armatei israeliene au desfasurat raiduri localizate in interioriul teritoriului Fasiei Gaza”, in cautarea unor ”teroristi” si in cautare de ”armament”, precizeaza armata israeliana, relateaza AFP, citat de news.ro. In timpul acestor operatiuni, s-au depus…

- Fortele terestre israeliene au intreprins incursiuni la sol in Fasia Gaza in cursul ultimelor 24 de ore, a anuntat vineri armata, inaintea unei asteptate ofensive terestre in acest teritoriu palestinian dens populat, potrivit AFP. „In ultimele 24 de ore, fortele armate israeliene au efectuat raiduri…

- Armata israeliana a dat un ultimatum de 24 de ore in care peste un milion de oameni trebuie sa plece din nordul Fașiei Gaza. Anunțul facut in aceasta dimineața este criticat de ONU care afirma ca o asemenea operațiune este imposibila și ar avea consecințe umanitare devastatoare.

- Israelul isi continua atacurile asupra Fasiei Gaza, in timp ce ia in considerare o incursiune terestra in Gaza, a carei populatie civila nu are unde sa fuga si nici unde sa se adaposteasca de bombe. Israelul a desfasurat 35 de batalioane in sud, gata sa intre in Fasia Gaza, daca guvernul decide acest…

- Armata israeliana continua joi sa bombardeze Fasia Gaza ca reactie la atacurile coordonate lansate la finalul saptamanii trecute de miscarea islamista palestiniana Hamas, pe care Israelul a promis sa o „distruga”.

- Armata israeliana a bombardat Universitatea islamica din Gaza intrucat - potrivit fortelor armate israeliene - aceasta este utilizata de militantii Hamas ca loc de pregatire a agentilor de informatii militare si pentru dezvoltarea si producerea de arme, transmite miercuri DPA.Miscarea palestiniana Hamas…

- Armata israeliana a declarat marti ca loviturile asupra Fasiei Gaza au ucis mai multi inalti oficiali ai gruparii islamiste palestiniene Hamas, informeaza agentia DPA. Printre cei care ar fi fost ucisi in atacurile israeliene se numara si ministrul Hamas al economiei Jawad Abu Shamala. Israelul il acuza…

