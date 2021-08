Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au dat un termen de o saptamana functionarilor guvernului pe care l-au inlaturat de la Kabul sa predea toate armele si bunurile publice. Potrivit Agerpres, decizia este menita sa consolideze noua administratie a islamistilor cu cateva zile inaintea retragerii complete a trupelor internationale.

- Functionarii au fost impiedicati de talibani sa revina la lucru in institutiile publice sambata, cand in Afganistan se reia saptamana de munca, au indicat mai multi dintre ei pentru France Presse, potrivit Agerpres. 'Am fost la biroul meu in aceasta dimineata, dar talibanul care era la intrare mi-a…