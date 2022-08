Stiri pe aceeasi tema

- Transportatorii cer Guvernului Romaniei masuri concrete pentru susținerea economiei, in perioada urmatoare. ”Nu avem nevoie de explicații despre razboiul din Ucraina care va menține prețurile energiei ridicate, ci de intervenții in stoparea creșterii acestor prețuri. Altfel vom intra toți in faliment,…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (C.O.T.A.R.), impreuna cu ceilalti membri UGIR, cerem Guvernului Romaniei masuri concrete pentru sustinerea economiei, in perioada urmatoare. Nu avem nevoie de explicatii despre razboiul din Ucraina care va mentine preturile energiei…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat miercuri ca, in conditiile deciziei UE referitoare la reducerea consumului de gaze naturale, pentru consumatorii casnici, intreprinderile mici si mijlocii, serviciile sociale si industriile critice se va asigura gazul necesar si Guvernul va fi in masura sa continue…

- Guvernul a aprobat in cadrul sedintei de miercuri, premierea lui David Popovici de catre Clubul Sportiv Dinamo cu suma de 500.000 de lei. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a declarat ca aceasta suma se adauga la cea 1.000.000 de lei oferita de Executiv, prin intermediul Ministerului…

- In ultimii ani, conform unei statistici deloc imbucuratoare, numarul deceselor rutiere au crescut vertiginos. Mare parte din aceste accidente s-au datorat faptului ca mulți pietoni alegeau sa traverseze prin locuri nepermise. Printr-o noua ordonanța emisa de Guvernul Ciuca, Codul Rutier 2022 a fost…

- Vicepresedintele Consiliului Concurentei, Dan Virgil Pascu, a afirmat ca ordonanta de urgenta a fost adoptata in sedinta Executivului. El a precizat ca anterior deciziei din Guvern, a avut loc o intalnire intre Consiliul Concurentei, Autoritatea pentru Protectia Consumatorului, cu mediul de afaceri,…

- Federatia Operatorilor Romani de Transport (FORT) solicita Guvernului Romaniei plafonarea preturilor carburantilor la tarife maximale dupa modelul statelor vecine, se mentioneaza intr-un comunicat remis luni de organizatie. ‘Aceasta este unica solutie ce se poate aborda pe termen scurt pentru consumatorii…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant, Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” și Federația Naționala Sindicala „Alma Mater “, in numele celor peste 300.000 de salariați din invațamant ale caror drepturi și interese le reprezinta, condamna ferm atitudinea membrilor Executivului care…