Regia Autonoma Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS) a anunțat, marți, ca maine expira termenul la care fostul presedinte Traian Basescu trebuie sa elibereze vila de protocol. In cazul in care nu se muta, el va fi evacuat de instanța. "Termenul de eliberare a imobilulul – reședința oficiala situat in București, Str. Gogol nr. 2, […]