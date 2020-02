Vicepreședintele ALDE, Andrei Gerea, a transmis vineri ca partidul și-a pierdut busola din cauza piruetelor politice ale liderului Calin Popescu Tariceanu, ca acesta și-a pierdut credibilitatea și contribuie decisiv la disoluția partidului și anunța ca face un ultim apel la Tariceanu sa demisioneze de la șefia formațiunii.

„In 2014, odata cu parasirea de catre PNL a familiei liberale europene, am ales sa raman fidel valorilor liberale, alaturandu-ma dlui Tariceanu in proiectul Liberal-Reformator, transformat ulterior in ALDE. Noi, cei din ALDE, am adus o contribuție liberala consistenta…