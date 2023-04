Ultimatum pentru Aurescu. PSD îi cere să negocieze „modelul polonez” și pentru fermierii români PSD cere Ministerului Afacerilor Externe sa inițieze discuții diplomatice cu autoritațile din Ucraina pentru suspendarea temporara a exporturilor de cereale pe piața romaneasca, care ii afecteaza puternic pe fermierii romani, dupa modelul aplicat in Polonia. Intr-un comunicat de presa transmis marți, PSD arata ca Romania trebuie sa fie in continuare alaturi de Ucraina și sa […] The post Ultimatum pentru Aurescu. PSD ii cere sa negocieze „modelul polonez” și pentru fermierii romani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

