Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a declarat, joi, ca Occidentul cauta pretexte pentru a impune noi sanctiuni impotriva Rusiei. Acesta a sustinut ca masurile adoptate impotriva Moscovei, care pun presiune pe sistemul economic, au fost pregatite „in avans". „Rusia nu isi va sacrifica niciodata interesele nationale si valorile…

- Mișcarile unitatilor militare rusești din ultimele zile se afla in atenția autoritaților de la Londra, care sunt foarte atente la acțiunile conducerii de la Kremlin. Vicepremierul Dominic Raab, de exemplu, se arata sceptic cu privire la orice promisiune vine de la Moscova in privinta Ucrainei si spune…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, avertizeaza NATO ca Rusia nu va permite Ucrainei sa achizitioneze arme nucleare. Rusia s-ar confrunta cu un „pericol real” daca Kievul ar dobandi arme nucleare, transmite Reuters. Lavrov care anterior declarase ca “suprematia Occidentului a luat sfarsit”,…

- sursa foto: Ministerul rus al Apararii Presedintele rus Vladimir Putin a declanșat razboiul in Ucraina, sub pretextul apararii separatiștilor din Donbas. Populația pleaca masiv din țara, sunt cozi imense in Kiev, iar panica domina atmosfera din Ucraina. Președintele SUA, Joe Biden a anunțat noi sancțiuni,…

- Dupa ce a anunțat introducerea legii marțiale ca reacție la ofensiva condusa de Rusia, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut lumii sa creeze o „coaliție anti-Putin”, conform Le Figaro . Președintele ucrainean le-a cerut joi, 24 februarie, concetațenilor sai sa nu intre in panica in fața…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat ca țara noastra i-a transmis Rusiei ca baza de la Deveselu nu reprezinta o amenințare. De asemenea, ministrul de externe este de parere ca inca mai e timp pentru ca diplomația sa rezolve situația tensionata de la granița Ucrainei cu Rusia, mai ales ca…

- Vasile Dincu, ministrul Apararii, a afirmat, duminica, la Prima TV, ca Romania, ca membra NATO, in acest moment nu este in situatia de a intra in razboi nici in cel mai prost scenariu, in care Federatia Rusa ar intra in Ucraina, informeaza Agerpres.„Nu ar trebui sa fiti ingrijorat deloc si vreau sa…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat, vineri, la Timișoara, ca anunțurile facute de Franța și de Statele Unite, care si-au aratat disponibilitatea de a-si intari prezenta militara in Romania, au, in primul rand, semnificatia respingerii solicitarilor Rusiei privind renuntarea la prezenta trupelor…