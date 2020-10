Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, care isi bate joc regulat de presupusele gafe ale rivalului sau democrat, Joe Biden, a comis la randul sau o greseala, sambata, retrogradandu-l pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, la rangul de "prim-ministru", noteaza AFP. In cursul unui miting de campanie…

- Senatorul republican Mitt Romney, fost candidat la președinție în Statele Unite, l-a acuzat dur pe Donald Trump ca a contribuit la un climat politic „plin de ura” înainte de alegeri pe care lumea le urmarește „cu groaza”, în timp ce l-a menajat pe adversarul…