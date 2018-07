Stiri pe aceeasi tema

- Luni este ultima zi in care procurorii isi pot depune candidatura la selectia organizata de Ministerul Justitiei pentru functia de procuror sef al DNA. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, duminica, pentru AGERPRES, ca nu a fost depus inca niciun dosar pentru functia de procuror…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, duminica, pentru AGERPRES, ca nu a fost depus inca niciun dosar in selectia candidaturilor pentru functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie. "Cel mai probabil maine vom inregistra mai multe candidaturi", a precizat Toader. Selectia pentru…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi dimineata, ca atunci cand a verificat, in urma cu o zi, niciun procuror nu se inscrisese in cursa pentru sefia DNA, insa are convingerea ca numarul candidatilor va fi mai mare decat cel de la concursul pentru functia de manager al DIICOT.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirma ca este o intarziere in respectarea deciziei Curtii Constitutionale in cazul revocarii procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, dar isi exprima convingerea ca presedintele Klaus Iohannis va respecta aceasta decizie.

- Laura Codruta Kovesi, care ramane in functie in timp ce presedintele Klaus Iohannis ii analizeaza viitorul, nu a vrut sa faca niciun comentariu direct despre decizia Curtii Constitutionale. Dar, intr-un interviu de la sediul DNA, a justificat activitatile institutiei, precizeaza The New York Time s.…

- Reacția lui Daniel Horodniceanu fața de decizia CCR, care a decis ca refuzul lui Klaus Iohannis de a o revoca pe Laura Codruta Kovesi de la sefia DNA a dus la un conflict juridic de natura constitutionala. Șeful DIICOT a spus ca decizia Curții este o „aberație logica”. Daniel Horodniceanu este primul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat joi, in fata judecatorilor Curtii Constitutionale, ca refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a o revoca din functie pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, motivat prin lipsa oportunitatii politice, este de natura sa creeze un blocaj institutional. AGERPRES/(AS…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a vorbit despre relația pe care o are acum cu șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, dupa ce i-a solicitat președintelui Klaus Iohannis sa o revoce din funcție.„Care relație? Personala sau instituționala? Personala, am fost in comisia dansei de doctorat. Eu m-am…