Stiri pe aceeasi tema

- Termenul limita pentru depunerea „Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice” s-a extins pana la 31 iulie 2018, informeaza ANAF Bistrița-Nasaud. Declarația se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, individual…

- Termenul-limita pentru depunerea declarației unice pentru persoanele fizice a fost amanat prin Ordonanța de Urgența, a decis joi Guvernul, conform unei informari oficiale. Astfel, dupa ce actul va fi publicat in Monitorul Oficial, termenul va fi mutat de pe 16 pe 31 iulie 2018. Masura vine in contextul…

- Termenul pentru depunerea declaratiei unice a fost amanat cu 2 saptamani Guvernul amâna cu doua saptamâni termenul limita pentru depunerea declaratiei unice. Persoanele fizice care obtin venituri din activitati independente trebuie sa depuna formularul privind impozitul…

- Guvernul a decis, in sedinta de joi, prelungirea pana la 31 iulie a termenului limita pentru depunerea declaratiei unice privind impozitul pe venit, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, informeaza agerpres. Potrivit lui Barbu, Executivul a adoptat o ordonanta de urgenta…

- Guvernul a decis, in sedinta de joi, prelungirea pana la 31 iulie a termenului limita pentru depunerea declaratiei unice privind impozitul pe venit, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. Potrivit lui Barbu, Executivul a adoptat o ordonanta de urgenta in acest sens,…

- Guvernul ar putea aproba, in sedinta de joi, o Ordonanta de Urgenta, la propunerea Ministerului Finantelor, prin care sa fie prelungit termenul de depunere a declaratiei unice pana pe 31 iulie, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX.

- 16 iulie este data limita pentru depunerea Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, a anunțat luni Ministerul Finantelor. ”Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere,…

- Declarația unica trebuie depusa de contribuabili la ANAF pana pe 16 iulie, in cazul in care aceștia au obținut venituri in afara salariului. Statul ofera un sistem de bonificații pentru contribuabilii care indeplinesc la timp aceasta obligație și achita mai devreme sumele de plata. Plata impozitelor…