Astazi, 11 mai, este ultima zi in care mai sunt valabile polițele RCA emise de City Insurance și potrivit evidențelor, in acest moment exista in vigoare aproximativ 500.000 de polițe RCA, dintre care peste 100.000 de polițe aparțin uor Ministere și altor persoane juridice, au transmis miercuri pentru HotNews.ro oficialii CITR, lichidatorul judiciar al fostului lider RCA, acum in faliment.