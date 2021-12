Stiri pe aceeasi tema

- Pana in data de 24 decembrie a acestui an veți mai putea efectua plați la compartimentul Taxe și impozite din cadrul Primariei Ghiroda. Astfel, prima zi de incasari din 2022 va fi luni, 10 ianuarie. De asemenea, la compartimentul Urbanism ultima zi de preluare a documentațiilor este 20 decembrie 2021,…

- Ministerul Antreprenoriatului si Turismului anunta ca, incepand de vineri, se transmit acordurile de plata pentru programul HoReCa, iar platile se vor face din 20 decembrie Incepand de marți, in cadrul aplicatiei electronice de inscriere, se transmit acordurile de plata pentru programul HoReCa.…

- Acordurile de plata pentru programul HoReCa au inceput sa se transmita de marti, in cadrul aplicatiei electronice de inscriere, iar platile vor fi efectuate in conturile beneficiarilor incepand cu data de 20 decembrie, a anuntat Ministerul Antreprenoriatului si Turismului.

- Ministerul Antreprenoriatului si Turismului a anuntat marti, pe pagina de Facebook, ca acordurile de plata pentru programul HoReCa au inceput sa se transmita in cadrul aplicatiei electronice de inscriere, iar platile vor fi efectuate in conturile benefici

- Programul de guvernare depus marti la Parlament de prim-ministrul desemnat prevede instituirea unei sume de 1.000 de lei pe luna deductibila din valoarea impozitelor care sa fie acordata companiilor care angajeaza un tanar cu varsta cuprinsa intre 15 si 24 de ani. Astfel, la sectiunea "Politici active…

- Municipiul Lugoj organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de Referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Direcția urbanism patrimoniu, Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului.…

- Plata impozitelor și taxelor locale, fara penalitați – pana la finalul lunii septembrie! Primaria Municipiului Pitești informeaza ca data de 30 septembrie 2021, inclusiv, este termenul scadent pentru plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren și a impozitului pe mijloacele de transport, datorate…

- La sfarsitul acestei luni, mai exact in data de 30 septembrie 2021, este termenul limita pentru plata celei de-a doua rate a impozitelor locale pentru contribuabilii din Mioveni. Conform Codului Fiscal in vigoare la aceasta data, impozitul local se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele…