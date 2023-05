Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 15 mai, vor avea loc ultimele zboruri cu aeronavele MiG 21 LanceR din dotarea Fortelor Aeriene Romane, acestea urmand a fi scoase din serviciu in baza Hotararii Consiliului Suprem de Aparare a Tarii nr. 083 din 18.05.2022, pentru aprobarea Memorandumului privind "Scoaterea din serviciu a aeronavelor…

- Aeronavele MiG-21 LanceR din dotarea Forțelor Aeriene Romane vor avea ultimele zboruri luni, 15 mai, acestea urmand a fi scoase din serviciu in baza Hotararii Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, transmite, marți, Ministerul Apararii Naționale, noteaza Mediafax.Ultimele zboruri cu aeronavele MiG-21…

- In timp ce spațiul aerian al Republicii Moldova a fost inchis, pe cerul din sud-estul Romaniei a fost observata de Forțelor Aeriene Romane „o ținta aeriana asemanatoare unui balon meteorologic”, care zbura la o altitudine de circa 11.000 de metri. Ulterior, in zona au fost trimise doua avioane MiG-21…

- O ținta aeriana asemanatoare unui balon meteorologic, care evolua la o altitudine de circa 11.000 de metri in sud-estul țarii, a fost detectat de sistemul de supraveghere al Forțelor Aeriene Romane. In zona au fost trimise doua avioane MiG-21 LanceR, insa echipajele nu au confirmat prezența țintei,…